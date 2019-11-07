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Sicilya ada nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor

İtalya'nın Sicilya adasında yönetim, adadaki yerli nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor.

07.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:28 Sicilya ada nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor

İtalya'nın Sicilya adasında yönetim, adadaki yerli nüfusunu artırmak için ücretsiz ev teklif ediyor.

Sicilya'nın başkenti Palermo'ya 90 kilometre uzaklığında yer alan adada, genç nüfusun bölgeyi terk etmesine paralel olarak azalan nüfusla mücadele kapsamında ücretsiz evler teklif ediliyor. Belediye'den yapılan açıklamada, olası alıcılar için 10 adet taş evin ayrıldığı, 100 ayrı evin de hazırlandığı belirtilerek "Eşsiz kasabamız harabeye dönüşüyor" denildi.Uygulama kapsamında önceliğin çocuklu genç ailelere verileceği ve ücretsiz evlerin yanında bu ailelere 1,000 euro hediye verileceği vurgulandı. Evlerde öncelik sahibi olmak isteyenlerin tamirat için belediyeye 5 bin Euro vermesi isteniyor. Evlerin tamiri tamamlandıktan sonra ise bu paranın iade edileceği belirtiliyor.



Palermo, İtalya, Dünya

Kaynak: DHA

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