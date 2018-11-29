Sicilya'da Bir Tekneden 11 Ton Esrar Çıktı

İtalya
'nın Sicilya Adası
açıklarında bir teknede 11 ton esrar ele geçirildi.
İspanyol polisinin ihbarı ile başlayan operasyonda mali polis uluslararası sularda seyreden 19 metrelik bir tekneye baskın düzenledi. Koordinatları İspanyol güvenlik birimleri tarafından İtalyan makamlara iletilen Hollanda
bayraklı teknede 400 pakete bölünmüş 11 ton uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili teknedeki iki Bulgaristan
vatandaşı gözaltına alındı. Palermo
ve Ragusa mali şube birimleri, uyuşturucunun Sicilya Kanalı üzerinde yaptığı rotayı inceliyor. Uyuşturucunun Cezayir
veya Fas
'tan Libya
'ya taşındığı tahmin ediliyor.
(İHA)
İtalya
29 Kasım 2018 Perşembe 15:26