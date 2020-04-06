SICPA'dan 5 milyarlık yatırım
Koronavirüs etkisiyle birçok sektörde üretim daralırken, İtalyan firmadan gelen dev yatırım kararı moral verdi.
06.04.2020 05:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 05:05
Koronavirüs etkisiyle birçok sektörde üretim daralırken, İtalyan firmadan gelen dev yatırım kararı moral verdi. Ürün izleme ve takip sistemleri alanında faaliyet gösteren SICPA, Türkiye 'ye yaklaşık 5 milyar lira tutarında yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi