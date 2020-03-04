Siddah Filmi

Funda Tırpan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Siddah” film
inin oyuncu kadrosunda yönetmen Tırpan'la birlikte Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen gibi isimler yer alıyor. Cinler tarafından lanetlenmiş olan dört gencin üzerlerinden artık belalar hiç eksik olmamaktadır. Hayatlarının artık kabusa dönmeye başladığı süreçte gençler ya böyle yaşamaya devam edecek ya da bir an önce bu lanetten kurtulmanın yolunu bulacaklardır. Yönetmen :
Funda TırpanSenaryo:
Funda TırpanOyuncular:
Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen, Funda Tırpan, Nadir DelimanlarFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
SiddahYapımcı Firma:
Lüks MNSYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
98 dk.Dağıtıcı Firma:
Sun Global MedyaVizyon Tarihi:
20.09.2019 Siddah Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.