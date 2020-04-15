Şiddet arttı, Misafir Evleri hazırlandı

Bornova Belediyesi, artan şiddeti önlemek, şiddet mağdurlarını güvenli biçimde misafir etmek için ilk aşamada 42, toplamda 90 kişinin yararlanabileceği Misafir Evleri açıyor.

Farklı bölgelerde bulunacak ve gizli tutulacak olan misafir evlerinde fiziksel ihtiyaçların yanı sıra uzman psikolog ve sosyologlar ile de şiddet mağdurlarına destek olunacak. Geçici olarak hizmet verecek Misafir Evleri'nin sayısı ihtiyaç duyulması halinde arttırılacak.

Evde kalmak mümkün olmayabilir

Tüm dünyayı tehdit eden salgının yarattığı korku ve endişe, sokağa çıkmaya getirilen kısıtlamalar ve yaşanan ekonomik sıkıntıların toplumsal bir travmaya neden olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Koronavirüsün yarattığı tüm olumsuzluklar özellikle evlerinde kalan vatandaşlar üzerinde daha büyük etki yaratıyor. Uzmanlar, son bir aylık sürede aile içi şiddette net bir artış olduğunu, bunun bir kısmının da şikayete dönüşmediğini ortaya koyuyor. Salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde evde kalmak, bazıları için katlanılamaz bir duruma dönüşebiliyor. Bu durumda olan Bornovalıların da yanındayız. Açtığımız misafir evlerinin, bu dönemde yaşanan sıkıntıyı azaltmaya katkı koyacağını düşünüyoruz" dedi.