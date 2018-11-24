Şiddet Gerekçesiyle Boşanan İbrahim Toraman ve Eylem Yıldız, Çocukları İçin Bir Araya Geldi

Bir dönem kanlı bıçaklı olan eski eşler İbrahim Toroman ve Eylem Yıldız, oğulları Ali Erim'le birlikte görüntülendi.

OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞLARDI

Eski milli futbolcu İbrahim Toraman ve şiddet uyguladığı gerekçesi olaylı şekilde boşandığı avukat eşi Eylem Yıldız, oğulları Ali Erim'le birlikte Etiler Akmerkez'de görüntülendi.

AYNI KAREYE GİRMEKTEN KAÇINDI

Çocukları için bir araya gelen ikili, aynı kareye girmekten ise kaçındı. Aile günü bir mekanda yemek yiyerek noktaladı.

NE OLMUŞTU?

2014 yılında Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla evlenen avukat Yıldız, 2016 Mart ayında eşine boşanma davası açmıştı. Eylem Yıldız, İbrahim Toraman'ın kendisine aldattığını söylemekle kalmamış; yıldız futbolcunun kendisini hamileyken bile darp ettiğini iddia etmişti. Hatta avukat Yıldız, şiddet uyguladığı gerekçesiyle o dönem evli olduğu Toraman'a 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı.