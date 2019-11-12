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Şiddet gördüğü kocasının dükkanını arkadaşlarıyla molotofkokteyli attı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ev hanımı A.T., 2 erkek arkadaşıyla, darp edilip şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Arif T.'nin oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli attı.

12.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:40Şiddet gördüğü kocasının dükkanını arkadaşlarıyla molotofkokteyli attı

'nın ilçesinde ev hanımı A.T., 2 erkek arkadaşıyla, darp edilip şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Arif T.'nin oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli attı. İş yerine gelmeden önce maske taktıkları tespit edilip gözaltına alınan 3 şüpheli, adliye sevk edildi. Şüpheli A.T.'nin emniyette "Eşim beni darp etti. Kendisine 'iş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" ifadesini verdiği belirtildi.

Olay, dün gece saatlerine, ilçede 100'üncü Yıl Sanayi Sitesi'nde yer alan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif T.'ye ait bir oto yıkamacıya, yüzleri maskeli bir grup tarafından molotof türü yanıcı madde atıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. İncelemelerde; 3 şüphelinin, otomobille siteye gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, ardından da maske takıp bahse konu dükkana molotofkokteylini attığı tespit edildi. Molotofkokteyli saldırı olayıyla ilgili eşkal ve kimlik bilgileri de saptanan iş yeri sahibi Arif T.'nin ev hanımı eşi A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'YAKACAĞIM DEDİM YAKTIM'

Gözaltına alınan şüpheli A.T.'nin emniyetteki ifadesinde "Eşim beni darp etti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" dediği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber:  Sinan HARMANCI- KAMERA: MERZİFON (Amasya), -



Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: DHA

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