03.07.2019 10:20
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Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti

Samsun'da birlikte yaşadığı kişiden şiddet gördüğü iddiasıyla kaçmaya çalışan bir kadını, mahallelinin dikkati kurtardı.

Samsun'da birlikte yaşadığı kişiden şiddet gördüğünü iddia eden kadın evden kaçmaya çalışırken, sokakta şiddet gördüğü kişiyle karşılaştı. "Bana bir fiske daha vurma" diye bağıran kadını mahalleli kurtardı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Birlikte yaşadığı şahıstan şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, evden kaçarken şahısla sokakta karşılaştı.

KADINA ŞİDDET UYGULADIĞINI KABUL ETTİ

Kaçmaya çalışan kadın, "Bana bir fiske daha vurma" diye bağırınca mahalleli olaya müdahil oldu. Kadının yanına giden mahalleli, polisi arayarak durumu bildirdi. Birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığını kabul eden şahıs, olay yerine gelen polis otosuyla karakola götürüldü. Şiddet gördüğünü iddia eden kadın da polis otosuna binerek, karakola gitti.

Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR (1)
YORUMSUZ: Millet iyice bozulmus
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