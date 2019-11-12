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Şiddet gören kadın eşinin dükkanına molotof attı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Şiddet gören kadın eşinin dükkanına molotof attı, o anlar kameraya böyle yansıdıAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde kocasından şiddet gören kadın, eşinin dükkanına molotof kokteyli attı.

12.11.2019 21:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:32
Şiddet gören kadın eşinin dükkanına molotof attı, o anlar kameraya böyle yansıdı
AMASYA - 'nın ilçesinde kocasından şiddet gören kadın, eşinin dükkanına molotof kokteyli attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Sanayi Sitesinde işletilen bir oto yıkamacıya molotof türü yanıcı madde atıldığı bilgisini aldıktan sonra çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gece 01.30 gibi 3 şahsın araç ile iş yerine gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, sonrasında maske takarak söz konusu iş yerine geldiklerini, yüzünde maske bulunan bir kişinin molotof kokteylini iş yerinin camından attığını tespit etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kimlik bilgileri tespit edilen iş yeri sahibi Arif T.'nin ev hanımı eşi A.T., ve arkadaşları olan M.A.A. ve F.Y. gözaltına alındı.
Şüpheli A.T'nin emniyette "Eşim beni darp etti. Kendisine 'iş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" ifadesini verdiği öğrenildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
Şiddet gören kadın eşinin dükkanına molotof attı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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