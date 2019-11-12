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Şiddet gören kadın, eşinin dükkanını molotofladı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kocasından şiddet gören kadın, eşinin dükkanına molotof kokteyli attı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

12.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:17Şiddet gören kadın, eşinin dükkanını molotofladı
'nın ilçesinde kocasından şiddet gören kadın, eşinin dükkanına molotof kokteyli attı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Sanayi Sitesinde işletilen bir oto yıkama isimli iş yerine molotof türü yanıcı madde atıldığı bilgisini aldıktan sonra çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gece 01.30 gibi 3 şahsın araç ile iş yerine gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, sonrasında maske takarak söz konusu iş yerine geldiklerini, yüzünde maske bulunan bir kişinin molotof kokteylini iş yerinin camından attığını tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kimlik bilgileri tespit edilen iş yeri sahibi Arif T.'nin ev hanımı eşi A.T., ve arkadaşları olan M.A.A. ve F.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli A.T'nin emniyette "Eşim beni darp etti. Kendisine 'iş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" ifadesini verdiği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sev edildi. - AMASYA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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