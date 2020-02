Şiddet gören kadınlar, Atlı Terapi Merkezinde rehabilite edilecek

Türkiye İstatistik Kurumunun geçtiğimiz yıl verilerine göre Batı Karadeniz'de yüzde 35,1 oranında olan şiddet mağduru kadınlar, Kastamonu 'da kurulacak Atlı Terapi Merkezinde rehabilite edilecek. Ayrıca Atlı Terapi Merkezinde bölgede yüzde 40'ın üzerinde bulunan 300 bin engelli vatandaş ile bin gazi de yararlanabilecek. Daday Kaymakamlığı tarafından 4 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilecek tesisin bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.Daday Kaymakamlığı ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na (KUZKA) sunulan Atlı Terapi Merkezi projesinin onaylanmasının ardından ihale çalışmaları başladı. Daday ilçesine 4 milyon TL'ye mal olacak Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Merkezi bu ay ihale edilecek. Bölgenin ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve sosyal refahın arttırılmasının amaçlandığı projeden şiddet gören kadınlar, engelli bireyler ve gaziler yararlanabilecek. Ayrıca tesis hayata geçirildiğinde Kastamonu'nun yanı sıra Sinop, Çankırı, Çorum, Karabük ve Bartın illeri de yararlanabilecek."Projeden ilk etapta 300 bin engelli ve bin gazi yararlanacak"Kastamonu'da hayata geçirilecek Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi tamamlandığında tam donanımlı tek tesis olacak. Bu tesisten Kastamonu'dan 22 bin, Karabük'ten 8 bin 500, Sinop'tan 8 bin 800, Çankırı'dan 9 bin 500, Bartın'dan 11 bin 900 ve Çorum'dan 30 bin yüzde 40'ın üzerinde engelli bireyler yararlanacak.Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 yılı verilerine göre Bartın'dan 113, Çankırı'dan 106, Çorum'dan 278, Karabük'ten 171, Kastamonu'dan 198 ve Sinop'tan 100 gazi de yararlanacak.Bunun yanı sıra TÜİK verilerine göre Batı Karadeniz'de aile içi şiddete maruz kalan yüzde 35,1 oranında başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere vatandaşlar da yararlanacak."4 milyon lira sermayeli proje, KUZKA'dan yüzde 75 destek aldı"4 milyon lira sermayeli Daday Atlı Terapi Merkezi ve Modern Binicilik Tesisinin KUZKA'dan yüzde 75 destek aldığını belirten Daday Kaymakamı Kemal Balaban, "İçişleri Bakanlığımızca yurt dışı stajı kapsamında Fransa'nın Paris vilayetinde bulunan Sorbonne Üniversitesi'nde 8 ay eğitim aldım. Bu eğitimler kapsamında çeşitli ülkeleri ziyaret ettik. Almanya'da gördüğüm bu proje üzerine Daday'da görev yapmaya başladıktan sonra burada da yapmak istedim. Daday ilçemiz, at çiftlikleriyle meşhur bir yer. Bu yüzden Daday'da Atlı Terapi Merkezi ve Modern Binicilik Tesisinin yakışacağını düşündüm. Bunun üzerine Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına (KUZKA) 4 milyon TL sermayeli bir proje başvurusunda bulundum. Projemiz en yüksek oran olan yüzde 75 destekle kabul edildi. Projemizin en büyük ortağı Kastamonu Valimiz Yaşar Karadeniz'dir. Sayın Valimiz, projede bize her türlü gereken desteği sağladı" dedi."Atlı Terapi Merkezi, Kastamonu'ya sağlık turizmini de katkı sağlayacak"Daday Atlı Terapi Merkezinin Kastamonu'ya sağlık turizmine de katkı sağladığını söyleyen Balaban, "Projemiz her türlü engellilerle özel eğitimli öğrencilerin yararlanabileceği, gazilerimizin yararlanabileceği, ayrıca şiddete maruz kalan bireylerin de yararlanabileceği bir projedir. Bir anlamda da Kastamonu'ya sağlık turizmini sağlama noktasında da çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Kastamonu'muzda sağlık turizmi kapsamında herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Burada Meslek Yüksek Okulumuzda At Antrenörlüğü alanında eğitim gören öğrencilerimizin de staj yapma olanağına sahip bir proje olma niteliği de taşıyor" diye konuşu."Batı Karadeniz bölgesinde şiddet gören kadınlar tesiste rehabilite edilecek"Daday Atlı Terapi Merkezi ve Modern Binicilik Tesisinde Batı Karadeniz bölgesinde şiddet gören başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere şiddet gören vatandaşların rehabilite edileceğini aktaran Kaymakam Balaban, "Daday Atlı Terapi Merkezi ve Modern Binicilik Tesisi projemiz, sadece Daday'a, sadece Kastamonu'ya değil aynı zamanda Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun, Karabük ve Bartın illerine de hitap edecek bir bölgesel projedir. Bu proje hayata geçirildiğinde yaklaşık 300 bin engelli bireyimize, bölgede bulunan bin gazimize ve kadına yönelik şiddet konusunda sıkıntı yaşayan bireylerimize hizmet verecek bir proje olacaktır. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden aldığımız rakamlara göre yüzde 35,1 oranında kadına şiddet eğiliminin yüksek olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Ayrıca bu 300 bin rakamı sadece kanuni noktada yüzde 40'ın üzerinde olan engellilerin olduğu düşünülürse aslında 300 binin üzerinde engelli bireye hitap edecek bir proje noktasındadır" şeklinde konuştu.Balaban, şöyle konuştu:"İçişleri Bakanlığımız kadına şiddet konusunda kapsamlı çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda da Atlı Terapi Merkezi ve Modern Binicilik Tesisi isimli projemiz kadına şiddetin azaltılması noktasında da özgüven eksikliği yaşayan bireylerin özgüvenini kazanmasında önemli bir etkiye sahip olacağına inanıyorum.""Projemiz, sosyal yanıyla sosyal devlet olma özelliğini de yerine getiriyor"Tesisin aynı zamanda sosyal bir proje olduğunu da vurgulayan Balaban, şunları söyledi: "Bu projeyle biz hem ilçemizin gelişmesine hem kalkınmasına hem sağlık sektörüne sağlık turizmi kapsamında bir proje kazandırmak, ayrıca bunun yanı sıra sosyal bir proje olduğunu da dile getirebiliriz. Yani sağlık turizmi kapsamında sosyal özelliğe sahip sosyal devlet olmanın gereğini de yerine getirme noktasında önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Ben Daday'a ilk geldiğimde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın dosyalarını incelediğimizde mental engelliliğin burada çok olduğunu gördüm. Engelli bireylerimizi de bu kapsamda destek olmak açısından ne kadar sağlık turizmi kapsamına ifade edilen bir proje olsa da sosyal yönü de ağır olan bir proje. Biz bunun ilerleyen aşamasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla irtibata geçerek engelli bireylerin projeden yararlanması noktasında aynı ilaç katılım payına benzer bir payın bu tür alanlarda da geçerli olması hususunda girişimlerde bulunacağız.""Tesisin bu yılın sonunda tamamlanması planlanacak"Tesisin tamamlanmasıyla birlikte ilk etapta 13 kişinin istihdam edileceğini aktaran Daday Kaymakamı Balaban, şunları kaydetti:"Şubat ayında inşallah projeyi ihale edip KUZKA'nın satın alma rehberi kapsamında değerlendirildikten sonra Mart ayında yer teslimi yapmayı planlıyoruz. Kasım veya Aralık ayında da projeyi tamamlamayı istiyoruz. Türkiye'de olmayan Atçılık ve Binicilik Meslek Lisesi noktasında da çeşitli girişimlerimiz oldu. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz de gerekli çalışmaları yapmaktadır." - KASTAMONU