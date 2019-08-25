Haberler» Güncel» Haber

Şiddet gören kadınlar için kulaç attılar

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 6 yüzücü, Çeşme'den Seferihisar'a kulaç attı.

25.08.2019 15:05
Şiddet gören kadınlar için kulaç attılar
Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 6 yüzücü, Çeşme'den Seferihisar'a kulaç attı.
"Kadına şiddete hayır" demek için Çeşme'den dün yola çıkan ve 24 saatte yaklaşık 75 kilometrelik mesafeyi kateden eski milli yüzücüler Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay'ın yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip, Seferihisar'daki Teos Marina'ya ulaştı.
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliği ile düzenlenen etkinlik sonunda yüzücüleri marinada, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Engelsiz Seferihisar Derneği Başkanı Seyfettin Göllü ile Seferihisar Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.
Üzerinde şiddet gören kadınların isimlerinin yazılı olduğu boneler takan yüzücülerden Ayşin Onay Bekbay, "Kulaçlarımızı şiddetin bitmesi için attık, umuyoruz bu şiddetler son bulur." dedi.
Şiddet gören kadınlar için kulaç attılar

Seferihisar, Çeşme, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:44   Yunus polisleri kaza yaptı: 4 yaralı
16:44   HDP'li belediye Mardin'de hayvanlara dehşeti yaşatmış
16:42   Kaymakam dereci ile Ekinci tarihi Hafeniş mağaralarını inceledi
16:42   Torun ve Ağbaba'dan Hekimhan Belediyesine ziyaret
16:42   Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
16:42   - Barcelona'da Denizde Patlayıcı Bulundu
16:42   Siirt'te kazara ateş alan tüfekle bir kişi ağır yaralandı