Şiddet mağduru kadın, küllerinden doğdu

İZMİR'de, yaklaşık 20 yıl önce yaptığı evlilikte hem fiziksel, hem psikolojik şiddet gören Nazlı Baç, hayatını değiştirmeye karar verdi. Kişisel gelişime odaklanan Baç, aldığı eğitimin ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaşam koçluğu, kişisel gelişim uzmanlığı ve yazarlık yapan Baç, yazdığı 'Hayata Yeniden Başla' adlı kitabıyla hemcinslerine deneyimlerini aktarmaya karar verdi. Hayatını değiştirmek isteyen kadınlara harekete geçmeleri için çağrı yapan Baç, "İçinize dönün ve hiçbir şeyi ertelemeyin" dedi.

20 yıl önce, mağaza sorumlusu olarak çalışan Nazlı Baç, tanıştığı holding yöneticisiyle evlendi. Evliliği süresince sürekli hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gören Baç, yaklaşık 6 yıl sonra boşandı. Daha sonra İzmir 'de bir iç giyim firması kuran ve hayatında yeni bir sayfa açmaya çalışan Baç, şirketinin batmasıyla bir yıkım daha yaşadı. Tüm sorunlara karşı pes etmeyen Baç, kişisel gelişime odaklandı. Bir süre eğitim alan Nazlı Baç, yaşam koçluğunun yanı sıra, eğitmenlik, sunuculuk ve yazarlık da yapmaya başladı. 40 yaşında olduğunu ve ikinci hayatına başladığını söyleyen Baç, ilk kitabı 'Hayata Yeniden Başla'nın basım sürecinde olduğunu ve yaklaşık 15 gün içinde okurlarıyla buluşacağını belirttti. Nazlı Baç, kişisel gelişim, kuantum ve çekim yasasını konu alan kitabında insanların hayallerine aslında hiç uzak olmadığını anlatıyor.

Bir aşk evliliği yaptığını ve ertesi gün şiddete maruz kaldığını dile getiren Baç, "20 yıl önce şiddet içerikli bir evlilik yaşadım. 6 yıl evli kaldım. O süreç beni büyüttü. Yalnızdım ama boyun eğip devam ettirmedim. Yarın belki değişir, diyordum. 26 yaşına gelince ve şiddetin derecesi artınca bir gün bunu yaşamak istemediğime karar verdim" dedi.

'HEM HAKARETE UĞRUYOR, HEM DE ŞİDDET GÖRÜYORDUM'

Bir mağaza sorumlusu olarak çalışırken holdingin yöneticisiyle hayatını birleştiren Baç, dışarda çok saygı duyulan eşinin evde bambaşka biri olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Aramızda 16 yaş fark vardı. 20 yaşında, küçücüktüm. Ev işleriyle ilgili yardımcılar olmasına karşın her şeyi benden bekliyordu. Eksiklerim olunca şiddet gördüm. Evliliğimin ertesi günü ilk kahvaltı soframızda şiddet gördüm. Tamamıyla egosal durumları vardı. Ayakkabılarını bana boyatırdı. Hem hakarete uğruyor, hem şiddet görüyordum. Bir gün ailemi aradım ve onu terk edip İzmir'e döndüm. Her gün çiçek gönderdi. İzmir'de kadın programı yapıyordum. Bir gün gazeteye ilan vermiş ve bana evlenme teklifi etti. Kabul edip İstanbul'a döndüm. İki ay her şey yolundaydı. Sonra yine aynı şeyleri yaşamaya başladık. Hem şiddet gördüm, hem de aldatıldım. 14 yıl önce hayatımdan çıktı. İyi ki bunları yaşamışım ki ben şimdi Nazlı Baç olabildim. Kim olduğumu onun sayesinde anladım. Onu affediyorum."

HAYALLERİNE KAVUŞTU

Üçüncü kez hayatına girmeye çalışan eşine bu kez izin vermeyen Nazlı Baç, İzmir'de bir iç giyim firması kurdu ancak şirketi ifllas etti. Yaşadığı tüm kötü olaylara rağmen hiçbir zaman pes etmeyen Baç kendini geliştirmek için hep çaba harcadığını belirterek, "Dibin hep en dibini gördüm ama bir çıkış yolu buldum. Bir taş koydum üstüne bastım. Kişisel gelişimle ilgili eğitimleri almaya başladım. Yeni bir kimliğe kavuştum. Şimdi yaşadıklarımı başkalarına anlatıyorum. Dalga sesiyle uyuyabileceğim bir ev hayalim vardı ve o evin sahibi oldum" diye konuştu.

'HER ZAMAN BİR GEÇİŞ YOLU VARDIR'

Kendini sıkışmış hisseden kadınlara hayallerine nasıl ulaşabileceklerini anlattığını aktaran Baç, "Hedefimiz için tüm zorlukların karşısında dimdik durabiliriz. Şikayet ediyoruz. Ama aynı noktada kalmaya devam ediyoruz. Her zaman bir çıkış yolu vardır. İçinize dönün ve hiçbir şeyi ertelemeyin. Bütün kadınlar yapabilir. 1 ay sonra 40 yaşında olacağım. Keşke geç kalmasaydım" dedi.

'KENDİ İÇİNDEKİ GÜÇLE ORTAYA ÇIKABİLİRSİN'

Her kadının güçlü olduğunu ve istediği her şeyi yapabileceğini vurgulayan Nazlı Baç, hemcinslerine seslenerek şunları söyledi:

"Harekete geç, lütfen geç kalma. Paraya yada arkanda birine ihtiyacın yok. Kendi içindeki güçle çıkabilirsin ortaya. Kanserli hastalarla çalışıyorum. Onların iyileştiğini görmek inanılmaz. Bir kadını değiştirdiğimde kelebek etkisiyle diğerleri de değişmeye başlıyor."

İkinci kitabının da hazırlıklarına şimdiden başlayan Nazlı Baç, 2020'nin son aylarında basılmasını planladığı kitabında ise hem kendi hikayesinden hem de danışanlarının mucizelerinden kesitler sunacak.