Şiddet Olaylarına Caydırıcı Etkisi Olacak"

Acil Tıp Uzmanları Derneği
(ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'unun birçok soruna çözüm üretecek nitelikte olduğunu belirterek, "Uygulama da yasanın ruhuna uygun yapılırsa şiddet olaylarına caydırıcı etkinin çok önemli düzeyde olacağını düşünüyoruz." dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği öğretim üyesi de olan Prof. Dr. Cander, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Şiddetin, toplumun her kesiminde ciddi sorun olduğunu ifade eden Cander, şöyle devam etti:
"Bir toplumun tüm değerlerini alt üst eden, hiçbir etik değerle bağdaşmayan, tarih boyunca yaşanmamış düzeyde gündemimizde olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yasa, Resmi Gazete'de yayınlandı. Toplumun her kesiminde ciddi bir sorun olan şiddet olaylarının yansıması olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili daha önce alınan tedbirler, yeterli olmamış ve uygulama alanı dar kalmıştı."
"Acil çalışanları adına Sağlık Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz"
Prof. Dr. Cander, özellikle acil servislerin birçok nedenden dolayı şiddetin en çok yaşandığı birimler olarak öne çıktığına dikkat çekti.
Beyaz Kod uygulamasının görev anında şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmeye yetmediğini ifade eden Başar Cander, şunları kaydetti:
"Çoğu sağlık personeli şiddete maruz kalsa bile bu sürece dahil olmamak için şikayette bulunmuyordu. Cezaların caydırıcı olmaması ve en mühimi şiddet uygulayan ve bunu sürdürme potansiyeli olan kişilerin kısa sürede ve bazen mahkemeye bile sevk edilmeden serbest kalması, adeta şiddetin olabilirliğini arttırıyordu.
Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve TBMM'de bu yasanın bu şekilde çıkması, ortada olan birçok soruna çözüm üretecek nitelikte. Olayın önemini bilen ve bu konuda dirayet göstererek yasanın çıkmasında belirleyici rol alan çok değerli Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey'e tüm acil çalışanları adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra sıra uygulamada. Yasa çıktı, uygulama da yasanın ruhuna uygun yapılırsa, şiddet olaylarına caydırıcı etkinin çok önemli düzeyde olacağını düşünüyoruz."
Acil Tıp Uzmanları Derneği
06 Aralık 2018 Perşembe 13:42