Şiddet Psikolojisi İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 17 Kasım'da

Herkeste var olan şiddeti algılamayı, tanımayı ve dönüştürmeyi derinlemesine analiz eden Yazar; bir o kadar da roman tadında sürükleyici bir eser yazmış. Kitap barış, sevgi ve farkındalık adına herkese hitap ediyor!

Akif Manaf bugüne kadar insanı ilgilendiren hemen her konuda yazdığı 57eseri ile kendine has okur kitlesine sahip, dahi yaklaşımlı nadir yazarlardan birisi olaraköne çıkıyor.

Kişisel gelişim üzerine yazdığı eserlerinde çarpıcı konulara evrensel yorumlar, ilginç ve dahice yaklaşımlar getiren yazarın yeni çıkan kitabı "Şiddet Psikolojisi" nin de diğer eserleri gibi çok ilgi görmesi bekleniyor.

Günümüzün en ilginç yazarlarından olan Manaf ve eserleri iletanışmak isterseniz İmza Günü: 17 Kasım 2018,saat 14.30-15.30, İstanbul Tüyap Kitap Fuarı.

Dahi Yayıncılık'tan çıkan Şiddet Psikolojisi, ilk kez Fuar'da okurlara ulaşacak.

ARKA KAPAKTAN:

İnsanlar önce hayvanları gereksiz yere katletmekte sonra da uyguladıkları şiddet yüzünden birbirlerine saldırmakta ve insan insanı öldürmektedir. Şiddet orman yangını gibidir bir kere uygulanmaya başlandı mı, insanın bütün bünyesini yakıp yıkar....

Şiddet uygulayan insana, şiddet dolu geçmiş düşman olur ve onun şiddet dışı bir gelecek gibi dostu olamaz. Şiddet her zaman bir düşmandır ve şiddet uygulayan insanın en büyük düşmanı uyguladığı şiddettir....

Gerçek şu ki, sevgi olmayan her şey şiddettir. Nitekim soyutlanma sevgisizlik demektir. Kişi kendi ego kabuğuna çekilince ve sadece kendi kişisel istekleriyle ilgilenince sevgi azalır, bencillik artar ve şiddet patlar...

Bütün filmlerde şiddet sahneleri var çünkü şiddet hayatın bir parçasıdır. Şiddet sahnesi insanı hayvani düzeye indirir; şimdiyi ve geleceği unutturur. Eğer her bir insan içindeki şiddetin bilincinde ve farkında olursa, bu şiddet denilen illeti merhamet denilen nimete dönüştürebilir....