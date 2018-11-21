Şiddet Sarmalını Din Çözer!

Zirve öncesi mesajlar veren Polonyalı Prof. Dariusz Krok, aile içi şiddetin din faktörüyle önlenebileceğini anlatarak ebeveynler tarafından iletilen dini inanç ve davranışların çocukların şekillenmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Aileni Güçlendirilmesi'' teması ile Kadın ve Adalet Derneği (KADEM) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. İlki 2014 yılında düzenlenen zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acılıs konuşmasıyla başlayacak. Emine Erdoğan, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da protokol konuşmaları yapacak. Zirve'nin katılımcılarından Polonya Opole Üniversitesi'nde Psikoloji ve Pastoral İlahiyat Profesörü ve Aile Bilimleri Enstitüsü'nün Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Dariusz Krok, ailede sevgiye dayalı ilişki kurmak acısından dini değerlerin önemine dikkat çekti.

"NESİLLER ARASI YAYILIR''

Aile içi şiddetin din faktörüyle önlenebileceğini anlatan Krok, zirve öncesi önemli mesajlar verdi. Ebeveynler tarafından çocuklara iletilen dini inanç ve davranışların çocukların şekillenmesinde etkili olduğunu kaydeden Krok, "Din kavramı modern, toplumsal ve kültürel değerleri şekillendiren en önemli faktördür. Aileler bu sayede olumlu etki veren değerlerin nesiller arasında yayılmasını sağlayarak şiddetin engellenmesini sağlar" dedi.

"HAYATA OLUMLU ETKİ''

Dini değerlerin aile sistemi içinde olumlu ilişki kurmayı sağladığını aktaran Krok, "Bu sayede fiiller ve davranışlar daha olumlu hale gelir. Ebeveynler tarafından ifade edilen ve çocuklara iletilen dini inançlar ve davranışlar, çocukların modern toplumsal ve kültürel değerleri nasıl anladığını şekillendirir. Sonuç olarak aileler, sosyal hayat üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan önemli değerlerin ve hedeflerin nesiller arasında yayılmasını sağlayabilir" şeklinde konuştu.

"HÜKÜMET DESTEKLEMELİ''

Belçikalı Aile Politika Uzmanı Psikolog Dr. Fred Deven, "Kadınların iş ve aile yaşamlarında dengeyi kurmaları için hükümetler tarafından desteklenmesi gerekir" dedi. Ağırlıklı olarak aile oluşumu, çocukların değeri, aile çeşitliliği üzerine çalıştığını aktaran Deven, aile politikaları ve iş yaşam dengesi konularına odaklandığını aktardı.