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Şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babasını bıçakladı - BURSA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çocuk, şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçakladı, kavgayı ayırmak isteyen ablası da kolundan yaralandı.

09.10.2019 23:05
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çocuk, şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçakladı, kavgayı ayırmak isteyen ablası da kolundan yaralandı.
Değirmenönü Mahallesi'nde ikamet eden E.E. (15), kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babası S.E. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E, babasını bıçakladı, bu sırada kavgayı ayırmak isteyen ablası L.E. de kolundan yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi devam eden babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
E.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babasını bıçakladı - BURSA

Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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