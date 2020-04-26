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ŞİDDET UYGULAYAN EŞİNDEN BOŞANDI, 1'İ ENGELLİ 3 ÇOCUĞU İLE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

AVCILAR'da kendisi ve çocuklarını sürekli döven eşinden boşanan Yeşim Tendik, zor durumda kalınca hayırseverlerin kiraladığı ev ve bağışladığı eşyalarla yaşamını sürdürürken, en büyük isteğinin doğuştan işitme engelli oğlunu ameliyat ettirmek olduğunu söyledi.

26.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:43
AVCILAR'da kendisi ve çocuklarını sürekli döven eşinden boşanan Yeşim Tendik, zor durumda kalınca hayırseverlerin kiraladığı ev ve bağışladığı eşyalarla yaşamını sürdürürken, en büyük isteğinin doğuştan işitme engelli oğlunu ameliyat ettirmek olduğunu söyledi.
Tahtakale Mahallesi'ndeki bir gecekonduda 3 çocuğu ile yaşayan Yeşim Tendik, engelli oğlu nedeniyle 1 yıl önce tanıdığı Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar'ı geçen ay arayarak çok zor durumda olduklarını söyledi. Vardar, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, kadın ve 3 çocuğunun çok zor koşullardaki yaşamını takipçileri ile paylaştı. Bu yayından sonra kimliğini açıklamayan bir hayırsever Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde bir evin bodrum katını kiralayarak buraya taşınmalarını sağladı. Dernek Başkanı Vardar da, esnaftan imece usulü bağışlanan koltuk ve yemek takımı, halı televizyon ve ünitesi, askılığı getirerek, zor durumdaki kadına teslim etti.
Yeşim Tendik, anne ve ağabeyinin zoruyla 20 yaşında evlendirildiğini, eşinden sürekli şiddet gördüğünü, bir keresinde bardak ile çenesine vurduğunu, dövdüğü oğlunu ayaklarından tutarak balkondan sarkıtarak, elini sobada yaktığını anlattı. Tendik, eş şiddetine dayanamayınca gittiği kadın sığınma evinde çocukları ile 6 ay kaldığını, belirterek, şöyle dedi
'Mahkeme çocukları bana verdi. Eşim kaçak altın arıyordu. Defineciydi. Gittiği evlerin altını kazıyordu. Bir gün 'Çocuklarım aç' demedi. Allah razı olsun AVENDER Başkanı Ahmet bey ilgilendi. 3 yaşındaki oğlum Ahmet Ali Eren'in doğuştan kulakları duymuyor. Yürümüyor. Ameliyat olmasını istiyorum. Ben okuyamadım, çocuklarımın okumasını istiyorum. 6 ay önce ayrıldığım eşimin ailesi, 8 yaşındaki oğlum ile 11 yayşındaki kızımı istedi. Küçük oğlumu engelli olduğu için istemedi. Çocuklarımı onlara vermem. Engelli oğlumun işitebilmesi için 6 bin TL tutan ameliyatı olması gerekiyor.
MAMAYI YAPACAK OCAĞIM YOK
Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, geçen yıl Ramazan ayında verdikleri yemeğe engelli oğlu gelen o tarihte henüz eşinden ayrılmayan Yeşim Tendik'in 1 ay önce kendisini aradığını, durumunu yerinde görünce içinin acıdığını söyledi. Vardar, 'Bana 'çocuğun mamasını yapacak ocağım bile yok' dedi. Bir gün sonra bir hayırsever gelip bu evi tutmuş. Biz de hayırsever esnafımız ile imece usulü evin ihtiyaçlarını karşıladık. Allah bizi ardım için vesile kıldı. Devletimiz ve biz her zaman ailemizin yanımızdayız. İnşallah oğlunun ameliyatını da bir hayırsever yaptırır. Bu hayırlı ayı Allah inşallah hayırlara vesile eder. ŞİDDET UYGULAYAN EŞİNDEN BOŞANDI, 1’İ ENGELLİ 3 ÇOCUĞU İLE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Güncel , Haber
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