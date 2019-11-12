Haberler » Güncel » Şiddet uygulayan eşinin iş yerini yaktı - Haber

Şiddet uygulayan eşinin iş yerini yaktı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, ev hanımı A.T. kendisine şiddet uygulayan eşine ait oto yıkamacı dükkanına, 2 erkek arkadaşıyla birlikte molotof kokteyli attı.

12.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:46Şiddet uygulayan eşinin iş yerini yaktı

AMASYA'nın ilçesinde, ev hanımı A.T. kendisine şiddet uygulayan eşine ait oto yıkamacı dükkanına, 2 erkek arkadaşıyla birlikte molotof kokteyli attı. Saldırı sırasında yüzlerine maske taktıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kocasının dükkanını yakan A.T. ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Kendisine 'iş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" dedi.

Arif T.'ye ait 100'üncü Yıl Sanayi Sitesi'ndeki oto yıkama dükkanına dün gece yarısı maskeli 3 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipler sevk edilirken, saldırganlar kaçtı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin olayda kullandıkları aracın plakalarını söktüklerini ve maske taktıklarını belirledi. Yapılan araştırmalar sonunda da 3 saldırgandan birinin iş yeri sahibi Arif T.'nin eşi A.T. olduğu ortaya çıktı.A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. A.T. polisteki ifadesinde "Eşim beni darbetti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" dedi.



Merzifon, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü (2) - BRAHMANBARİA
17:52 ALKÜ'DE Türkiye ve Rusya ilişkileri konuşuldu
17:56 Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Rasuylayn'da inceleme yaptı
17:56 Gaziemir Belediyesinden "baskı ve haksız işten çıkarma" iddialarına yanıt
17:55 Günün özeti
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:08 Çöken duvarın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Damla hayatını kaybetti
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:57:29