Şiddeti ışıkla anlatan çağdaş bir sergi

Türkiye'de kamusal alanda kurulan ilk ışık enstalasyon sergisi kadına şiddete dur demek için başkentte açıldı

Kadınlara yönelik şiddete dikkat çeken 'Karanlığı Aydınlat' ışık enstalasyon sergisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ve UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova'nın katılımıyla 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde Seğmenler Parkında açıldı. Sergi açılışına Gupse Özay, Serenad Bağcan, Sonat Bağcan gibi sanat dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve İsveç Büyükelçiliği ortaklığında gerçekleştirilen 'Karanlığı Aydınlat' ışık enstalasyon sergisi, kadınların maruz bırakıldığı şiddetin farklı biçimlerini ışık tasarımlarıyla anlatıyor. Eş Küratörlüğünü Ekin Kılıç ve Fırat Engin'in üstlendiği sergi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Seğmenler Parkında, 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Seğmenler Parkının çeşitli ışık enstalasyonlarıyla düzenlenmesi ile oluşturulan sergi, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, kadın cinayetleri ve aile içi şiddet olmak üzere kadınların maruz kaldığı şiddet türlerine dikkat çekiyor. Çağdaş sanat alanında usta 12 sanatçının sergilediği 10 eser parkta belirlenen bir patika üzerinde ziyaretçilerle buluşuyor. Neon, led, spot ve ampul gibi malzemelerin parkın doğal dokusu ile buluştuğu sergide yer alan sanatçılar ise şöyle: Aykut Öz, Ece Kibaroğlu, Ecem Dilan Köse, Efe Alpay, Ekin Kılıç, Emre Okçuer, Erhan Tunalı, Esra Koruç, Fırat Engin,Hazal Ünsal, Oğuz Akın ve Zeynep Üçöz. Türkiye'de kamusal alanda gerçekleşen ilk açık hava ışık enstalasyon sergisi olma özelliğini taşıyan "Karanlığı Aydınlat", 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri, 17:00 – 23:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Kadınlara yönelik şiddetin ülkemizden kökünden temizlenmesi gerekiyor"

Açılışta konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Bu sorunun ülkemizden kökünden temizlenmesi gerekiyor. Bunun için Belediyemize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız. Ankara Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı çok kapsamlı bir mücadele mekanizması oluşturmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürecektir" dedi.

İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren şöyle konuştu: "Kadınlara yönelik şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yaygın formu ve bir insan hakları ihlali. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sonlandırmak için farkındalık yaratma kritik bir öneme sahip. En önemlisi erkekleri ve erkek çocuklarını değişimin öncüleri olmaları için desteklemeliyiz." Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir kadın sorunu değil, bir toplum sorunu olduğuna dikkat çeken Hellgren, "Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete sıfır tolerans vizyonunun ortaya konması gerekiyor" dedi.

"Kentlerimizde şiddete izin vermeyeceğiz, şiddetin karşısında duracağız"

Kadınların sokakta yürürken, okula giderken ya da toplu taşıma kullanırken taciz ve şiddete maruz kaldığına dikkat çeken UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova şöyle konuştu: "Bu durum kadınların toplumsal yaşama katılımını, eğitim hakkı, çalışma hayatı gibi pek çok hakka erişimini sınırlıyor. Karanlığı Aydınlat kampanyamız özel hayatta ve kamusal alanda şiddetten uzak, güvenli kentler yaratılmasına dikkat çekiyor. Evde, okulda, iş yaşamında, sokakta, parklarda ve kentlerimizde şiddete izin vermeyeceğiz ve şiddetin karşısında duracağız."

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kadınlara yönelikşiddete son dememiz için toplumsal cinsiyet eşitliğine gerçekten hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor. Biz Çankaya Belediyesi olarak, hem toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hem kadınlara yönelik şiddete son verme konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."