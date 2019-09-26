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Şiddetli deprem Tekirdağ'da hissedildi

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

26.09.2019 14:34Şiddetli deprem Tekirdağ'da hissedildi
İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Trakya genelinde Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilçede de hissedildi. Sarsıntı anında bazı vatandaşlar paniğe kapılarak dışarı çıktı. - TEKİRDAĞ

Marmara Ereğlisi, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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