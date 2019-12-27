Haberler » 3. Sayfa » Şiddetli fırtına çatıyı caddenin ortasına uçurdu - Haberler

Şiddetli fırtına çatıyı caddenin ortasına uçurdu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

27.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:46 Şiddetli fırtına çatıyı caddenin ortasına uçurdu
'nın ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Gece saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 23 Aralık gece saat 01.00 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yerinden fırlayarak caddeye düştü. Yaklaşık 100 metrekarelik çatı nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından yol kapatılırken, itfaiye ekipleri çatıyı düştüğü yerden kaldırdı. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi ve o esnada caddede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Çatının yola düşme anı güvenlik kamerasında

Çatının savrularak yolun ortasına düşme anı ise bir iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Caddede hareket halindeki bir otomobilin geçmesinin hemen ardından çatı cadde ortasına düştü. O sırada bölgede devriyede olan polis ekipleri hemen olay yerine gelerek yol güvenliği aldı. Çatının düştüğü sırada kaldırımda bulunan bir sokak köpeğinin de korkup kaçması dikkat çekti. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:00   KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü - Haberler
10:58   Bağ evini kaçak içki imalathanesi yaptı - Haberler
10:58   Balıkesir'de polis aranan 97 şahsı yakaladı - Haberler
10:56   Kamu personeline 'Psikoloji' semineri' - Haberler
10:55   Kişisel Gelişim Uzmanı Ali Rıza Soyaslan'ın kitabı çıktı - Haberler
10:44   Antalya'da sürücü kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
10:16   Ava çıkan avcı, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
10:03   Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler
09:58   Evlilik vaadiyle kandırıp gazinolarda zorla çalıştırdılar! Hayatını kaybeden engelli kızın ailesi adalet istiyor - Haberler
09:55   Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı - Haberler
27.12.2019 11:06:17