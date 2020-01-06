Haberler » Güncel » Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi - Haber

Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi

Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdiÇanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı.

06.01.2020 22:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:07 Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi
Şiddetli fırtına, 'nin simgesi Heykeli'ni devirdi

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı. Kaidesiyle birlikte 5.5 metre yüksekliğinde olan heykelde hasar meydana geldi. Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Pegasus heykelinin, onarıldıktan sonra yeniden yerine konacağı bildirildi.


- Lapsekiçanakkale

Poyraz Fırtınası, Lapseki, Pegasus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:47   Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü - Haber
22:46   Dünya Müslüman Alimler Birliği "Hafter'in Trablus'taki askeri okul saldırısını" kınadı - Haber
22:45   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
22:41   Akademik Girişimcisi İngiltere'deki programdan kabul aldı - Haber
21:56   ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Haber
21:33   94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Haber
21:08   AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak - Haber
20:42   John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Haber
20:08   15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber
6.01.2020 22:51:57