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Şiddetli fırtına seralarda 3 milyon 555 bin lira hasara yol açtı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına sonrasında seralarda yapılan ön hasar tespit çalışmasında hasarın 3 milyon 555 bin lira olduğu bildirildi.

31.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:06Şiddetli fırtına seralarda 3 milyon 555 bin lira hasara yol açtı
'in ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına sonrasında seralarda yapılan ön hasar tespit çalışmasında hasarın 3 milyon 555 bin lira olduğu bildirildi.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran şiddetli fırtına gün boyunca da devam ederek tarım arazilerini vurdu. Çoğunluğu domates serası olmak üzere seralarda maddi hasarlara yol açtı. Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce seralarda ön hasar tespiti için 7 ekip görevlendirildi. Ekipler Erdemli'ye bağlı 14 mahallede ön hasar tespit çalışması yaptı. Ön tespit çalışmasında şiddetli fırtınadan 404 çiftçiye ait 614 dekar sera alanını etkilediği belirlenirken, bu seralarda ise 3 milyon 555 bin lira hasar tespitinde bulunuldu. Kesin hasar miktarının ise detaylı çalışmanın ardından belirleneceği kaydedildi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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