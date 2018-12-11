11 Aralık 2018, 19:53
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Şiddetli Fırtınada Bot Alabora Oldu

Şiddetli fırtınada bot alabora oldu Hatay'daki fırtına, denizde ilerleyen botu devirdiHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına denize açılan bir botun alabora olmasına neden oldu.

Şiddetli fırtınada bot alabora oldu
Hatay'daki fırtına, denizde ilerleyen botu devirdi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına denize açılan bir botun alabora olmasına neden oldu.
Olay akşam saatlerinde, İskenderun denizi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup Türkiye Yelken Federasyonu İskenderun Yelken Kulübüne ait botla denize açıldı. Bot kısa bir süre sonra şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu.
Denize düşenlerin kendi çabalarıyla sahile çıktığı öğrenilirken, alabora olan bot vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Hatay,Sabah,İskenderun
11 Aralık 2018 Salı 19:53