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Şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu

Bursa'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu.

05.02.2020 02:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 02:59Şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu
'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu.

Yıldırım ilçesi Vatan mahallesinde bulunan fabrikanın çatısı şiddetli lodosa dayanamayarak 2 binanın üzerine uçtu. Çatının büyük bir gürültüyle uçarak 2 binanın üzerine düşmesi üzerine binada oturan vatandaşlar korkuyla uykularından uyandı. Hemen dışarı çıkan vatandaşlar çatının binalarının üzerine düştüğünü gördü. Uçan çatının tehlike saçan bazı aksamları ise itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Binalarının üzerine çatı uçan vatandaşlar, "Uyurken büyük bir gürültüyle uyandık. Dışarı çıkıp baktığımızda yandaki fabrikanın çatısının bizim binaların üzerine düştüğünü gördük. Bomba gibi ses çıkarttı çok korktuk" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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