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Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı

GAZİOSMANPAŞA'da şiddetli lodos, trafik lambalarını yerinden çıkardı.

23.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:44 Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı
GAZİOSMANPAŞA'da şiddetli lodos,  trafik lambalarını yerinden çıkardı. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambalar kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde alındı.

Olay  'da sabah saat 08: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Topkapı-Habibler tramvayının Uluyol Bereç durağının yakınındaki direkte bulunan trafik uyarı lambası, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden çıktı.  Çevredeki vatandaşlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasını görünce,  durumu hemen itfaiye ekiplerine verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri,  sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambaları yerinden alarak, belediye ekiplerine haber verdi.


- İstanbul

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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