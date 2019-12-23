ŞİDDETLİ LODOS TRAFİK LAMBALARINI YERİNDEN ÇIKARDI

GAZİOSMANPAŞA'da şiddetli lodos, trafik lambalarını yerinden çıkardı. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambalar kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde alındı.

Olay Gaziosmanpaşa'da sabah saat 08: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Topkapı-Habibler tramvayının Uluyol Bereç durağının yakınındaki direkte bulunan trafik uyarı lambası, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden çıktı. Çevredeki vatandaşlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasını görünce, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambaları yerinden alarak, belediye ekiplerine haber verdi.

Görüntü dökümü:

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İtfaiye ekiplerinin müdhaalesi

vatandaş ile röp

trafik lambasının indirilmesi

Genel ve detaylar

- İstanbul