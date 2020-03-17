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Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdi

ANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle 30 metrelik ağaç yola devrildi.

17.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:58
Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdi

ANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle 30 metrelik ağaç yola devrildi.

Kent merkezinde dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 30 metrelik ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. Yola düşen ağaç yanında bulunan elektrik direğini de devirdi. Devrilen direk ve ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar yaya kaldırımından yola devam etti. Olay yerinde şans eseri kimse bulunmazken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Atatürk Caddesi, Muratpaşa, Güncel

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