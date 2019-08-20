Şiddetli rüzgâr açık hava sinemasındaki şişme yatakları uçurdu

Denver 'da şiddetli rüzgar ve fırtına, açık hava sineması etkinliğinde kullanılan 150'den fazla şişme yatağı havaya uçurdu. O anlar, amatör kameralara böyle yansıdı.

ABD'nin Denver şehrinde açık hava sinemasında kullanılmak için hazırlanan 150'den fazla şişme yatak, şiddetli rüzgar sebebiyle etkinlik alanından çitlere doğru uçtu. Havada uçan yatakları tutmaya çalışan insanların görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan adam, "Denver'da bir fırtına patladı ve sonuç bu. Havuzda zaman geçirirken bir anda yatakların uçtuğunu gördük. Bu çok görkemli bir görüntü" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şişme yatakların uçma görüntüsü

-İnsanların yatakları tutmaya çalışması