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Şiddetli rüzgâr açık hava sinemasındaki şişme yatakları uçurdu

Denver'da şiddetli rüzgar ve fırtına, açık hava sineması etkinliğinde kullanılan 150'den fazla şişme yatağı havaya uçurdu.

20.08.2019 23:07 Şiddetli rüzgâr açık hava sinemasındaki şişme yatakları uçurdu
Denver'da şiddetli rüzgar ve fırtına, açık hava sineması etkinliğinde kullanılan 150'den fazla şişme yatağı havaya uçurdu.

ABD'nin Denver şehrinde açık hava sinemasında kullanılmak için hazırlanan 150'den fazla şişme yatak, şiddetli rüzgar sebebiyle etkinlik alanından çitlere doğru uçtu. Havada uçan yatakları tutmaya çalışan insanların görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan adam, "Denver'da bir fırtına patladı ve sonuç bu. Havuzda zaman geçirirken bir anda yatakların uçtuğunu gördük. Bu çok görkemli bir görüntü" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Denver, Dünya

Kaynak: DHA

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