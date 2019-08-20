Haberler» Dünya» Haber

Şiddetli rüzgâr açık hava sinemasındaki şişme yatakları uçurdu

Denver'da şiddetli rüzgar ve fırtına, açık hava sineması etkinliğinde kullanılan 150'den fazla şişme yatağı havaya uçurdu.

20.08.2019 23:55 Şiddetli rüzgâr açık hava sinemasındaki şişme yatakları uçurdu
Denver'da şiddetli rüzgar ve fırtına, açık hava sineması etkinliğinde kullanılan 150'den fazla şişme yatağı havaya uçurdu.


ABD'nin Denver şehrinde açık hava sinemasında kullanılmak için hazırlanan 150'den fazla şişme yatak, şiddetli rüzgar sebebiyle etkinlik alanından çitlere doğru uçtu. Havada uçan yatakları tutmaya çalışan insanların görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.


Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan adam, "Denver'da bir fırtına patladı ve sonuç bu. Havuzda zaman geçirirken bir anda yatakların uçtuğunu gördük. Bu çok görkemli bir görüntü" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Denver, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
00:29   Bakan Soylu: Türk demokrasisi Avrupa'dan üstün, kayyum kararı hukuki
23:55   Şiddetli rüzgâr açık hava sinemasındaki şişme yatakları uçurdu
23:47   Irak'ta hava üssü yanındaki silah deposunda patlama
23:34   İrlanda'da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı kameraya yansıdı: Başörtüsünü çıkarıp, yumurta attılar
23:29   Ahmet Türk portresi: Cezaevlerinden çözüm süreci aktörlüğüne siyasi hayatı
23:29   Rusya'dan CNN International'a 17 bin TL ceza: Ses barajını aştınız
23:29   ÇAYKUR'dan iki ayda ikinci zam: Kuru çayın fiyatı yüzde 15 arttı