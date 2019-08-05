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Şiddetli rüzgar ağaçları yıkıp geçti

Şiddetli rüzgar ağaçları yıkıp geçtiADIYAMAN - Adıyaman'da, aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok ağaç devrildi.

05.08.2019 20:32
Şiddetli rüzgar ağaçları yıkıp geçti
Şiddetli rüzgar ağaçları yıkıp geçti
ADIYAMAN - Adıyaman'da, aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok ağaç devrildi.
Kent merkezinde biranda çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırımlarda bulunan bir çok ağaç dalları kırılarak kaldırımlara düştü. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekerken zabıta ekipleri, itfaiye ekipleri ve esnaflar kırılarak düşen ağaç dallarını kaldırım kenarlarına taşıdı. Atatürk Bulvarı Polisevi yakınlarında ise gövdesinden kırılarak yola devrilen ağaç trafik akışının ilerlemesine neden oldu. Ağaç gövdesi esnaflar ve itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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