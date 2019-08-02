Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

KARS'ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.
Mahir Şaran, yönetimindeki 36 S 0094 plakalı servis minibüsüyle Harakani Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Minibüs, Kars- Iğdır yolu Vericiler mevkisinde, şiddetli rüzgar nedeniyle Şaran'ın kontrolünden çıkıp, devrildi. Araçtaki diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçenler, koşarken, ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.