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Şiddetli rüzgar eğitim uçağını devirdi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, Atatürk Havalimanı'nda park halinde buluna bir eğitim uçağını devirdi.

07.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:35
Şiddetli rüzgar eğitim uçağını devirdi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar,  Atatürk Havalimanı'nda park halinde buluna bir eğitim uçağını devirdi.

Tekirdağ ve çevresini iki gündür etkisi altına alan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.  Hava sıcaklığının 9 derece olan ilçede,  hızı saatte zaman zaman  90 kilometreye çıkan rüzgar Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bulunan park halindeki bir eğitim uçağını yaklaşık 10 metre  sürükleyerek, ters döndürdü. Uçağın devrilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Uçağın yapılacak olan hasar tespiti sonrasında kaldırılacağı belirtildi.

Şiddetli rüzgar yol kenarlarında bulunan tabelaları ile ağaçları  devirip bazı binaların çatılarını uçurdu. Sokaklarda bulunan çöp konteynerları  fırtına nedeniyle sürüklendi. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın gün boyu devam edeceğini belirtti.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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