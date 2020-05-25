Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir hastane ile caminin yanı sıra birçok ev, okul, ahır ve ağılın çatısı zarar gördü.

25.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:15
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir hastane ile caminin yanı sıra birçok ev, okul, ahır ve ağılın çatısı zarar gördü.
İlçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin çatısında büyük hasara yol açtı.
Bir caminin çatısının da zarar gördüğü ilçede rüzgar yüzünden ilçe merkezinin yanı sıra Tendürek Dağı eteğindeki Kızılkaya ve Somkaya köyleri ile Ağrı-Iğdır yolu üzerindeki Sağlıksuyu köyü başta olmak üzere birçok ev, okul, ahır ve ağılın çatısında da hasar meydana geldi.
Ağaçları yerinden söken rüzgar sebebiyle çatısı ve duvarları hasar gören bazı ahır ile ağıllardaki çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
Kızılkaya köyünün muhtarı Ecevit Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yaklaşık 25 ev ve 10 ahırın şiddetli rüzgar nedeniyle çatıları uçunca kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Somkaya köyünde yaşayan Yunus Döldöş ise köyde rüzgarın büyük hasara neden olduğunu ifade etti.
Döldöş, "Fırtına nedeniyle ahırlarımızın çatısı uçtu. Şu an küçükbaş hayvanlarımızın hepsi dışarıda. İçlerinde yeni doğan kuzular da var. Aydınlatma direkleri rüzgardan dolayı devrilmek üzere zaten hepsinin telleri kopmuş durumda. Yetkililerin yardımını bekliyoruz." diye konuştu. Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Instagram’da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal’la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio’nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Haber
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Haber
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Hollanda’nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Ulu Cami önünde insanlara İslam’ı anlatan ’Filozof Ramazan’ akıl hastanesine yatırıldı Haber
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Haberler››Güncel››Şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:12: ADANA Tarım işçileri bayram ve kısıtlamada da üretmeye devam ediyor - Haber 16:07: İdlib'de siviller rejimi protesto etti - Haber 16:07: Didim'de makilik alanda yangın çıktı - Haber 16:07: Antalya'da çöplük alanda yangın - Haber 16:07: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şehit ailelerini ziyaret etti - Haber 15:25: Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem - Magazin 14:37: İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu - Haber 14:00: Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı - Haber 13:36: Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi - Haberler 13:15: Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi - Haberler