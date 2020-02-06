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Şiddetli rüzgar hasara yol açtı (2)

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

06.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:41
'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte saatteki hızı yaklaşık 100 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla, ve ilçelerindeki bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu ve park halindeki araçlar hasar gördü. Kocasinan ilçesindeki Uğurevler Camisi'nin de çatısı uçtu.
Fırtınada evinin çatısı uçan Salih Özcan, dün akşam etkili olan fırtınada evinin çatısının uçtuğu ve elektrik direklerini devirdiğini söyledi.
Özcan, "Öğle saatlerinde evine geldim. Geldiğimde çatının uçarak evin yanında bulunan elektrik direğini gördüm. Hemen polis ekipleri ve ilgili birimlere verdim." dedi.
Şiddetli rüzgar hasara yol açtı (2)

Melikgazi, Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: AA


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