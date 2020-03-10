Şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu
Şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı spor salonunun çatısı uçtu.
10.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:33
Şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu
SAMSUN - Samsun 'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı spor salonunun çatısı uçtu. Samsun'da gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşardoğu Kapalı Spor Salonu'nun çatısı zarar gördü. Çatıdaki saclar rüzgarın da etkisiyle yerinden sökülüp etrafa saçıldı. Çatı uçmasının gece gece saatine denk gelmesi muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçti.Görevliler ise etrafa saçılan çatı malzemelerini topladı.
SAMSUN - Samsun 'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı spor salonunun çatısı uçtu. Samsun'da gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşardoğu Kapalı Spor Salonu'nun çatısı zarar gördü. Çatıdaki saclar rüzgarın da etkisiyle yerinden sökülüp etrafa saçıldı. Çatı uçmasının gece gece saatine denk gelmesi muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçti.Görevliler ise etrafa saçılan çatı malzemelerini topladı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu
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