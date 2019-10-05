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Şiddetli rüzgâr kartal, bakırköy ve fatih'te ağaçları devirdi

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Kartal, Bakırköy ve Fatih'te ağaçlar devrildi.

05.10.2019 06:01Şiddetli rüzgâr kartal, bakırköy ve fatih'te ağaçları devirdi
İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Kartal, Bakırköy ve Fatih'te ağaçlar devrildi.

Kartal, Uğur Mumcu Mahallesi Akzambak Sokak'ta saat 03.30 sıralarında bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağacın etkisiyle sokakta araç geçişi durdu. Ağacın devrildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, birçok ilçede etkili olan şiddetli rüzgarda Bakırköy ve Fatih'te de ağaçlar devrildi. Ağaçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilip parçalara bölünerek düştükleri yerlerden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Devrilen ağacın parçaları
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Ağaçlardan detaylar
-Genel ve detaylar



Bakırköy, İtfaiye, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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