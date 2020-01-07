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Şiddetli rüzgar minarenin külahını uçurdu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgardan zarar gören minarenin ardından bugün de Marmara Adası'nda fırtına bir minarenin sac külahı uçtu.

07.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:49 Şiddetli rüzgar minarenin külahını uçurdu
'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgardan zarar gören minarenin ardından bugün de Adası'nda fırtına bir minarenin sac külahı uçtu.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaşanan fırtına ve aşırı yağış Merkez Camii minaresinin külahını havaya uçurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle Marmara Adası'ndaki Merkez Camiinin minaresi uçtu. Minarenin en üst kısmı olan külahın saçtan yapıldığı ve şiddetli rüzgara dayanamadığı belirtiliyor. Fırtına nedeniyle uçan minarenin külahı herhangi bir can kaybına neden olmazken, sadece maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın sona ermesinin ardından minarenin külahının yerine takılacağı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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