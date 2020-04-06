Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu

Şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu Binanın çatısının üçüncü kez uçtuğu iddia edildi Kağıthane'de şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu.

06.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:35
Şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu
Binanın çatısının üçüncü kez uçtuğu iddia edildi
İSTANBUL - Kağıthane 'de şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının üçüncü kez uçtuğu belirtildi.
Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle uçması üzerine, olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de çatıdaki kopan ve tehlike oluşturabilecek parçaları güvenli bir alana indirdi. Caddede bulanan araçlar ise sahipleri tarafından çekilirken binanın çatısının üçüncü kez uçtuğu belirtildi.
"Bu sefer tahtadan değil demirden yaptıracağız"
Dükkan sahibi Ercan Erdoğan, "Sabah rüzgar vardı, belliydi zaten böyle olacağı. Çatı havalandı, bizde polisi aradık. Allah'tan caddeye doğru düşmedi de bir faciadan kurtulduk. Rüzgar durunca çatıyı yaptıracağız. Çünkü bu üçüncü kez düşüşü. O yüzden bu sefer tahtadan değil demirden yaptıracağız" dedi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, İtfaiye, Polis, Genel

Haberin Videosu :

Şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:54: Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Korona Virüs salgınına dair açıklamalarda bulundu - Haberler 18:51: OPPO Find X2 Lite Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı - Haberler 18:51: Deep Silver, Saints Row: The Third Remastered'ı Duyurdu - Haberler 18:50: PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu - Haberler 18:47: Afyonkarahisar'da helikopter destekli Korona virüs denetimi - Haberler 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler