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Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu - KIRKLARELİ

Kırklareli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

05.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:51
Kırklareli 'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin fırtına için turuncu uyarı verdiği kentte, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu.
İstasyon Mahallesi'nde ağacın devrilmesi sonucu bir araç zarar gördü. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir apartmanın çatısı uçtu. Çatının parçaları etrafa saçıldı, çevredeki araçlar zarar gördü.
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her iki girişine şerit çekerek sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırdı.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, zaman zaman sağanak da etkili oluyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel

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Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu - KIRKLARELİ
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