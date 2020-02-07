Haberler » Güncel » Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi - Haber

Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi

Afyonkarahisar'da dün hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi.

07.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:44Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi
Afyonkarahisar'da dün hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi.

Afyonkarahisar'da dün şiddetli rüzgar etkili oldu. Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtının şiddetli rüzgar nedeniyle kaidesinden yere düştüğü tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda anıtın yenilenmesine karar verilirken, Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtının aslına uygun şekilde yenilenmesine ilişkin çalışmaların Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü tarafından başladığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Milli Parklar Müdürlüğü, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:59:57