Haberler » 3. Sayfa » Şiddetli rüzgar verici direğini kağıt gibi katladı - Haberler

Şiddetli rüzgar verici direğini kağıt gibi katladı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Aşağı Yuvalı köyünde önceki günlerde gerçekleşen şiddetli rüzgar köyde bulunan cep telefonu vericisini kağıt gibi ikiye katladı.

26.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:33 Şiddetli rüzgar verici direğini kağıt gibi katladı
'nin merkeze bağlı Aşağı Yuvalı köyünde önceki günlerde gerçekleşen şiddetli rüzgar köyde bulunan cep telefonu vericisini kağıt gibi ikiye katladı.

Yağmurdere vadisinde yer alan köylerden birisi olan Aşağı Yuvalı ve Yukarı Köyleri ile civar yaylaların cep telefonu iletişimini sağlayan vericinin direği geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen şiddetli rüzgar nedeniyle kağıt gibi ikiye katlandı. Olayın ardından bölgede cep telefonu iletişimi iptal olurken vatandaşlar durumu ilgili şirkete bildirdi.

Köy muhtarı Hami , bölgede 5 gündür etkili olan ve zaman zaman hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle olay günü kapıya bile çıkamadıklarını, evlerin önündeki arabaların bile beşik gibi sallandığını belirterek, "Ben hayatımda böyle bir fırtına görmedim buralarda" dedi.

Rüzgarın yavaşlamasının ardından köyden görünen vericiye baktıklarında göremeyince yanına gittiklerini kaydeden Gündoğdu, "Köyden baktığımızda görünen verici rüzgardan sonra daha görünmedi. Cep telefonlarımızda çekmeyince yanına gidip bakalım dedik. Gittiğimizde rüzgar nedeniyle telefon vericisinin olduğu demir direk adeta kağıt gibi ikiye katlanmıştı" diye konuştu.

Olayın ardından fotoğraflarını çekip hemen ilgili firmanın yetkililerine gönderdiklerini dile getiren Gündoğdu, ev telefonlarının çalıştığı köylerinde ağır kış şartlarında cep telefonu olmadan sorun yaşayacaklarını belirterek biran önce mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Gündoğdu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:10   Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması - Haberler
15:06   Alabora olan göçmen teknesi karaya çıkarıldı - Haberler
15:05   'Kocan gözaltında' yalanı ile 7 bin lira dolandırdılar - Haberler
15:04   FETÖ tarafından hayatı karartılan doktor intihar etti - Haberler
15:00   79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı - Haberler
14:59   Sancaktepe'de tünel açma makinesi AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi - Haberler
14:29   CHP Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişiklikleri için komisyon kurulmasını istedi - Haberler
14:24   Asgari ücretin olmadığı ülkelerde maaşlar nasıl belirleniyor? İşte ülkelerin uyguladığı maaş sistemi - Haberler
14:19   Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi - Haberler
14:13   Eşinin uyurken saçlarını kestiği adamın, intikam için yaptığı şaka gündem oldu - Haberler
26.12.2019 15:15:12