Şiddetli rüzgar, yüksek gerilim hattı direklerini devirdi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattının iki direği devrildi.

Ergene'nin Misinli Mahallesi'nde bulunan TREDAŞ'a ait iki yüksek gerilim hattı direği, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki direklerin devrilmesiyle, bölgede enerji kesintisi yaşandı. TREDAŞ ekipleri arızanın giderilmesi için bölgede çalışma yaptı. Devrilenlerin yerine geçici olarak ağaç direkler dikilmesiyle bölgeye elektrik akımı verildi. Devrilen direkleri yeniden dikmek için çalışmalar sürüyor.