Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünü yardımına otomobil sürücüleri yetişti.

07.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:56
İstanbul 'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünü yardımına otomobil sürücüleri yetişti. Güçlükle ilerleyen motosikletliye kalkan olan otomobil sürücüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü gören 2 sürücü otomobiliyle motosikletliyi rüzgardan korumaya çalıştı. Güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsüne kalkan olan sürücüler ise motosiklet sürücüsüne köprü bitimine kadar eşlik etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.
(İHA) Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

Haberin Videosu :

Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi - Haber 18:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı - Haber 18:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı - Haber 18:09: Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan adamın tarlasını sürdü - Haber 18:09: Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan adamın tarlasını sürdü - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:32: Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler