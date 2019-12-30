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Şiddetli rüzgarda vatandaşların üstüne cam düştü: 1 yaralı

Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş hanından kopan cam parçası vatandaşların üzerine düştü.

30.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:11
Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş hanından kopan cam parçası vatandaşların üzerine düştü. Yaşanan anlarda yaşlı bir adam hafif yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Avcılar Marmara Caddesi üzerinde bulunan trafiğe kapalı bir alanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir iş hanından şiddetli rüzgar nedeniyle kopan cam parçaları yere uçtu. Bu sırada yoldan geçen vatandaşların üzerine düşen cam parçaları nedeniyle yaşlı bir adam yaralandı. Yaşlı adam yanındakilerin yardımı ile yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Kafasına ve göğsüne gelen cam parçaları ile yaralanan yaşlı adamın tedavisi ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildi.
CAMLARIN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yolda yürümesi ve çıkan sesin ardından sağa sola kaçışmaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise üstüne cam parçaları gelen vatandaşların sağa sola kaçışmaları ve yaşlı adamın yanındakilerin yardımı ile hastaneye götürülmesi görülüyor.
(İHA)
Şiddetli rüzgarda vatandaşların üstüne cam düştü: 1 yaralı

Güncel

Kaynak: İHA


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