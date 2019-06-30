30.06.2019 01:41
Haberler » “genel“ » Haber

Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü

Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü Rize'de etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilediRİZE - Rize'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.

Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü
Rize 'de etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
RİZE - Rize'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.
Rize'nin Çayeli ilçesi Yenipazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda şiddetli yağışın ve rüzgarın etkisine dayanamayan çanak anten sabitlendiği yerden çıkarak aracın üzerine düştü. Hayati Yazıcı Bulvarı'nda park halindeki aracın tavanına düşen çanak anten çevredekiler tarafından fark edildi.
Bu ilginç anları vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti.Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü
Kaynak: İHA
Rize , Genel

Son Dakika Haberleri
01:41 Şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü çanak anten aracın üzerine düştü
00:18 29 Haziran 2019 Haberleri
22:50 Bursa'da bir ilk gerçekleştirilecek...Namazgah Parkı'na 'acil durum butonu' yerleştiriliyor
22:48 Eşlerine yardımcı olmak isteyen abla ve kız kardeşi gözlemeci dükkanı açtı
22:45 40 yıllık misafir leylekler yavrularını göçe hazırlıyor
22:41 Mağaraya düşen ineği kurtarmak için mahalle halkı işte böyle seferber oldu
22:31 Kelebekler vadisinde mahsur kalan tatilciyi JAK ve AKUT kurtarıldı