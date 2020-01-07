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ŞİDDETLİ RÜZGARLA KAMYONETİN KASASI KOPTU AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Büyükçekmece'de bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle koparak yola devrilirken Bakırköy'de ise rüzgar nedeniyle bir ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi.

07.01.2020 08:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:01 ŞİDDETLİ RÜZGARLA KAMYONETİN KASASI KOPTU AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

'de bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle koparak yola devrilirken 'de ise rüzgar nedeniyle bir ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi. Büyükçekmece'de seyir halinde olan bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden koparak devrilirken, Bakırköy'de ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.  İlk olay Büyükçekmece, D-100 Karayolu istikametinde meydana geldi. D-100'de seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin şiddetli rüzgar nedeniyle kasası bulunduğu yerden koparak yola devrildi. Kasanın devrilmesi nedeniyle D-100 Edirne istikametine trafik tek şeritten verilirken yolda trafik yoğunluğu oluştu.

AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İkinci olay ise Bakırköy'de meydana geldi. Yeşilköy Mahallesi'nde bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.   ekipleri,  benzinli testereyle devrilen ağacı keserek otomobillerin üzerinden aldı.  Devrilen ağaç nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-Devrilen kamyonet kasasından detaylar

-Trafikten detaylar

-Devrilen ağaçtan detaylar

-Otomobillerden detaylar

-İtfaiyenin çalışma detayları

-Ağacın kesilmesi

-Genel ve detaylar 


- Korkmaz

Büyükçekmece, Bakırköy, İtfaiye, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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