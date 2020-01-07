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Şiddetli rüzgarla kamyonetin kasası koptu ağaç otomobillerin üzerine devrildi

Büyükçekmece'de bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle koparak yola devrilirken Bakırköy'de ise rüzgar nedeniyle bir ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi.

07.01.2020 08:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:15
'de bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle koparak yola devrilirken 'de ise rüzgar nedeniyle bir ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi. Büyükçekmece'de seyir halinde olan bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden koparak devrilirken, Bakırköy'de ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. İlk olay Büyükçekmece, D-100 Karayolu istikametinde meydana geldi. D-100'de seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin şiddetli rüzgar nedeniyle kasası bulunduğu yerden koparak yola devrildi. Kasanın devrilmesi nedeniyle D-100 Edirne istikametine trafik tek şeritten verilirken yolda trafik yoğunluğu oluştu.
AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İkinci olay ise Bakırköy'de meydana geldi. Yeşilköy Mahallesi'nde bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, benzinli testereyle devrilen ağacı keserek otomobillerin üzerinden aldı. Devrilen ağaç nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Şiddetli rüzgarla kamyonetin kasası koptu ağaç otomobillerin üzerine devrildi

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Bakırköy, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA


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